Başkan Tuna Kızılcahamam'da

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( ANKARA )- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Kızılcaham Yukarıçanlı'da yaptırılan camii açılışına katıldı- Camii açılışında vatandaşlar başkan tuna’ya yoğun ilgi gösterdi ANKARA



- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan ile birlikte Kızılcahamam Yukarıçanlı Mahallesi’nde yeni yaptırılan camiinin açılışına katıldı.

Vatandaşlardan Başkan Tuna’ya yoğun ilgi Camii açılışına Başkan Tuna ve Doğan’ın yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney ve AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar katıldı.

Mevlid-i Şerif'in okunduğu camii açılışında vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya yoğun ilgi gösterdi. Başkan Tuna, açılıştan sonra da Köy Konağı’nda vatandaşlarla bir araya geldi.

