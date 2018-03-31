Başkan Tok: “Milletçe kıldan ince, kılıçtan keskin yoldan geçiyoruz”

-Başkan Erdoğan Tok'un konuşması



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- İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Zihinlerin ve vicdanların adeta farklı farklı bölmelere ayrıldığı bir çağda yaşıyoruz. Milletçe kıldan ince, kılıçtan keskin bir yoldan geçiyoruz” dedi.

İlkadım Belediyesi tarafından Derebahçe Sosyal Tesisleri'nde “Yerel Buluşmalar” programı düzenlendi.

Başkan Erdoğan Tok, programda sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar ile bir araya geldi. “Yerel Buluşmalar” adlı programda konuşan Başkan Erdoğan Tok, yaptıkları ve yapmayı planladıkları hizmetlerden bahsetti. "Söz konusu vatansa gerisi teferruat" Başkan Tok, “Millet olarak bir olmanın ve iri olmanın temeli, sivil toplum kuruluşlarının fonksiyonlarını yerine getirebilmesinden geçer. Bu anlamda sizlerle bir arada olmaktan ve sizleri burada ağırlıyor olmaktan mutlu olduğumu belirtmek isterim. Yerel Buluşmalarımızda kaynaşmamızı ve dayanışmamızı arttırmak, 15 Temmuz ruhunu yeniden hatırlamak ve yaşatmak için bir aradayız. Zihinlerin ve vicdanların adeta farklı farklı bölmelere ayrıldığı, kendi ilgi alanlarına yoğunlaşan kesimlerin başka dünyalara, başka sorunlara duyarsızlaştığı bir çağda yaşıyoruz. Milletçe kıldan ince, kılıçtan keskin bir yoldan geçiyoruz. Bir yandan küresel güçler, emperyal devletler, diğer yandan terör örgütleriyle çevremiz kuşatılmak ve ülkemize diz çöktürülmek isteniyor. Ama hamdolsun ki devletimiz milletiyle bir olup tıpkı Çanakkale’de, Dumlupınar’da ve 15 Temmuz’da olduğu gibi Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'yla tüm küresel güçlere meydan okuyarak bağımsızlık mücadelesi veriyor ve kahramanlık destanları yazıyor. Bugün her zamankinden daha çok birliğe ve kardeşliğe ihtiyacımız var. Fikri ayrışmaları bir kenara bırakarak ‘söz konusu vatan ise gerisi teferruattır’ demeye muhtacız. Bir devlet ne kadar güçlü olursa olsun vakıfların, derneklerin, kulüplerin, odaların ve sendikaların yardımı ve işbirliği, muhtarların ve meclis üyelerinin yön göstericiliği olmaz ise hedeflerini gerçekleştiremez” diye konuştu.



