Başkan Tahmazoğlu’ndan yeni çiftlere sürpriz

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( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Nikah Dairesi'ne gelen çiftlere sürpriz yaparak nikahlarını kendi kıydı. Son yıllarda Türkiye'nin en çok nikah kıyılan ilçesi olan Şahinbey Belediyesi’nde nikah işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi Evlendirme Memurluğu’nda nikah kıymak için gelen çiftleri ziyaret edip hayırlı olsun temennisinde bulunarak çiftlerin nikahını kıydı. 7 bin 340 nikah kıyıldı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, patenti Şahinbey Belediyesi’ne ait olan Evlilik Okulu’na ilginin her geçen gün arttığını belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak her yıl en fazla nikah kıyan belediye ve en fazla çocuğun dünyaya geldiği ilçe durumundayız. En fazla nikah kıyan belediye ünvanımızı bu yılda devam ettirmek istiyoruz. Şu ana kadar 7 bin 340 nikah akdini gerçekleştirdik. Evlenen tüm çiftlerimize iki cihan saadeti diliyorum. Aynı zamanda Evlilik Okulu projemiz de devam ediyor ve Evlilik Okulumuza her geçen gün ilgi ve alaka daha da artıyor. Şuana kadar 30 bin 477 çiftimize bu alanda eğitim verdik. Bu eğitimlerin katılımcı sayılarını artırarak devam ettiriyoruz. Düğün hediyesi olarak da yeni evlenecek olan çiftlerimize otomatik çamaşır makinası hediye ediyoruz” dedi.

“Çiftlerimizi umreye gönderiyoruz” Başkan Mehmet Tahmazoğlu, toplumun çekirdek yapısının aile olduğunu belirterek, “Ayrıca Evlilik Okuluna katılan her ay bir çiftimizi kurayla Umre’ye gönderiyoruz. Amacımız eşler arasındaki diyaloğu saygıyı muhabbeti arttırarak Mutlu Aile Huzurlu Toplum projesiyle huzurlu bir toplum oluşturmak istiyoruz. Çünkü bizim toplumumuzun çekirdek yapısı ailedir. Aileyi güçlü tutarsak toplumu da güçlü tutmuş olacağız” diye konuştu.





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