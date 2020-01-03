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03 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Başkan Tahmazoğlu hastaları ziyaret etti

Başkan Tahmazoğlu hastaları ziyaret etti

Hastane ziyareti

Hastane Geçmiş Olsun 

-Detay görüntüler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ndeki hastaları ziyaret etti. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ile birlikte Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yatan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunup, karanfil verdi. Başkan Tahmazoğlu, geçmiş olsun dileklerinde bulundu Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi ’sinde yatan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Yaşlılarımızı ve hastalarımızı ziyaret ederek onlara moral vermeliyiz. Belediyemiz bünyesinde bulunan Halkla İlişkiler ekibimiz sık sık hastanelerde yatan hastalarımızı ziyaret ederek hastalarımıza moral veriyorlar. Biz de Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ndeki hastaları ziyaret ederek sohbet edip onlara moral verdik. Rabbimden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

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