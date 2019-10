Başkan Soyer, seyyar makamıyla İzmir’i turladı

- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seyyar makam aracıyla Buca ilçesinin bazı mahallelerine gitti. Muhtarlarla görüşen Soyer; vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikayetleri tek tek not etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seyyar makam aracını tanıttı. Buca’nın Akıncılar ve İnönü mahallelerini ziyaret eden Başkan Soyer’e Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da eşlik etti. Soyer muhtarların mahalleleriyle ilgili ilettiği sorunları dinlerken vatandaşlardan gelen talep, şikayet ve önerileri de tek tek not aldı. Vatandaşların ulaşım, altyapı, üst geçit, yol, çocuk parkı ve pazar yerleri noktalarında gelen isteklere en kısa sürede cevap verileceğini söyleyen Soyer, toplu taşıma için otobüs saatlerinin aksadığını ileten vatandaşlara, “Aralık ayında 30 araç ilave edeceğiz. 2020 yılında ise 80 civarında otobüs alımı yapacağız. Şimdilik biraz sabredelim. Şu an çözemeyebiliriz. Ama sizi rahat ettireceğiz” dedi.

Soyer, ayrıca ulaşım sorunun Buca metrosuyla asıl olarak çözüleceğini de aktardı. Temasları sonrasında seyyar makam aracında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Soyer, çocuk parkları ve gençlik merkezlerinin yapılacağını söylerken, bu çalışmaların öncelik olduğunu belirtti.

“Bazen söyledikleri şeyi yerinde görmemiz gerekiyor” diyen Soyer, “Kağıt üzerinde çok anlam taşımıyor bazen. Yerinde görmek gerekiyor. Görmeden karar vermek doğru olmuyor” dedi.

Gelen isteklerin çok olduğu sorusuna ise “Bunlar aslında bildiğimiz, çoğunu planladığımız işler” diyen Başkan Soyer, “Kimse aslında çok mucizevi talepler peşinde değil. Pazar yeri, çocuk parkı isteniyor. Biz bunları zaten biliyoruz ve planlıyoruz. Onların bunu doğrudan doğruya söyleyebiliyor olması, bizim dinlememiz önemli. Bazen gerçekten atladığımız bir şey oluyor. Ben bu hikayeyi böyle sürdürecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Bugünkü ilkti, bunu sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Soyer ayrıca, “Bu projenin özü vatandaşla çok daha yakın temas kurmaktır. Muhtarım, ‘20 senedir başkan gelmemişti, bürokratları karşımızda görmemiştik’ diyor. Biz aslında aynı ekibiz. Belediye ile muhtarlık beraber çalışmak zorunda. Biz bir taraf değiliz ki. Biz beraber çalışırsak ancak vatandaşın derdine derman üretebiliriz. Biz onları rehberimiz olarak görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki 4,5 yıl en çok muhtarlara kulak verecek. Biliyoruz ki her biri kendi mahallesinin sorununu en iyi bilen insanlar. Bu araç ve bu proje onun için. Her fırsatta çıkacağım” ifadelerini kullandı. (AG-Y)