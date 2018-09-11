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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Başkan sokakları temizledi

Başkan sokakları temizledi

başkandan görüntü

Göller Irak 

-sokağı temizlemesi

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, eline süpürge alarak, belediyenin önünü temizledi. Başkan Ali Özkan, eline aldığı süpürgeyle belediye binasının önünü süpürdü. Ardından esnaflara süpürge dağıtan Ali Özkan, “Eskiden esnafımız kendi dükkânının önünü süpürürdü. Bu eski bir âdetimiz. Şimdi de böyle esnaflarımız var. Daha temiz bir Karacabey bekliyoruz. Bizim temizlik işlerinde çalışan personelimiz cansiperâne çalışıyor. Vatandaşlarımızın da katkısıyla bundan sonra Karacabey’imiz daha güzel, daha temiz olacak. Asıl mesele kirletmemek olmalı. Gelecek nesillere daha güzel daha temiz bir çevre bırakmalıyız. Ormanlarımızı, akarsularımızı, denizlerimizi ve göllerimizi korumamız lazım. Bu şekilde daha sağlıklı daha mutlu daha huzurlu bir dünyada yaşamış oluruz” dedi.
Esnafları ziyaret eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, süpürge ve tablo hediye etti.
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