Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Başkan Sayan'ın çocukla kumda oyun oynadığı anlar yürekleri ısıttı

Başkan Sayan'ın çocukla kumda oyun oynadığı anlar yürekleri ısıttı

Savcı Sayan'ın çocukla karşılaşması

Sosyal Medya Irak 

-Savcı Sayan'ın çocuğa oyuncak hediye etmesi ve oyun oynaması

( AĞRI -ÖZEL) AĞRI

- Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, merkez Fırat Mahallesi’nde belediye tarafından yürütülen Sevgi Yolu proje alanında incelemelerde bulunduğu sırada kumda oyun oynayan çocuğa oyuncak hediye etti.Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, merkez Fırat Mahallesi’nde belediye tarafından yürütülen Sevgi Yolu proje alanında incelemelerde bulundu. Proje alanında kumda oyun oynayan minik Bilal’le karşılaşan Başkan Sayan, Bilal’in oyuncağının olmadığını söylemesi üzerine, ona oyuncak hediye etti.Bir süre kumda hediye ettiği oyuncaklarla Bilal’in oynadığı oyuna eşlik eden Sayan’ın oyun sırasındaki halleri yürekleri ısıttı.O anlar daha sonra Ağrı Belediyesi sosyal medya hesabından, “Çocuk toprağa ekilen tohum gibidir. Çocuklar geleceğimizdir, güzel izler bırakalım” ifadeleri ile paylaşıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı