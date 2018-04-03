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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Başkan Niyazi Tezcan: 'Dumlupınar'ın tarihteki şanlı yerini almasını istiyoruz'

Başkan Niyazi Tezcan: 'Dumlupınar'ın tarihteki şanlı yerini almasını istiyoruz'

DUMLUPINAR İLÇESİNDEN DETAY GÖRÜNTÜLER

Başbakan Şehit Cennet İş İnsanları Harekete Geç 

-VATANDAŞLARIN AÇIKLAMASI.
-BELEDİYE BAŞKANI'NIN AÇIKLAMASI

( KÜTAHYA ) Başkan Niyazi Tezcan: "Dumlupınar'ın tarihteki şanlı yerini almasını istiyoruz" KÜTAHYA

- Kütahya'nın Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, ilçenin tarihteki şanlı yerine yeniden almasını isteklerini ifade etti.
Atatürk evi, Şehitlik, Dumlupınar Müzesinin bulunduğu ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ordular ilk hedefiniz Akdeniz' emrini verdiği ilçenin her geçen yıl küçülmesi üzüntüyle karşılanıyor. MHP'li Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, yaptığı açıklamada, ''Dumlupınar ilçemizin kuruluşu, Anadolu Selçuklu dönemine rastlamaktadır. Anadolu Selçuklu Akıncı Beylerinden Cafer Gazi'nin akınlar düzenlediği dönemlerde Dumlupınar'a Türkmen yerleşkesi çok olmuştur. Dumlupınar'ın kuruluşu bu dönemde olmuştur. Kurtuluşu ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ordular ilk hedefiniz Akdeniz' dediği tam bu noktadır. Geçen zaman içerisinde Dumlupınar milli parklar ve sit alanı olduğundan dolayı burası maalesef sürekli göç vermiş ve artık küçücük bir köy konumunu almıştır. Biz bu talihsizliği aşmak istiyoruz. Biz devletimizin bütün birimlerinden Dumlupınar ilçemize artık el atmasını bekliyoruz. Kurtuluş Savaşı ve Başkomutan Meydan Muharebesi'nin kazanıldığı bu topraklara, Cumhurbaşkanımız, başbakanımız ve diğer parti liderlerimizin el uzatmasını, artık buranın tekrar canlanmasını ve o tarihteki şanlı yerini almasını istiyoruz. Bunun için gerekli birimlerin harekete geçmesini bekliyoruz. Bu vesileyle bütün Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızı, bu şanlı zaferin kazanıldığı topraklara birlikte beraber 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlamaya davet ediyorum'' diye konuştu.
Tezcan, ilçenin 2016 yılında nüfusunun 2 bin 910, 2017 yıllında ise 2 bin 858 kişi olarak kayıtlara geçtiğini sözlerine ekledi. Ankara'dan İzmir'e seyahat ederken, burada böyle bir şehitlik olduğunu hatırladıklarını ve arkadaşlarıyla birlikte ziyaret ettiklerini belirten Mehmet Emin Bildirici, ''Burayı gelip görmek istedik. Yıllar önce burada vatanı kazanmak için mücadele etmiş insanların, Askerlerimizin, Şehitlerimizin anısını, bizde bir nebze olsun hatırlamak istedik. Hayır dualarımızı ettik, Allah hepsinin mekanını cennet eylesin. Onlar bu vatanı kazanmak için geçmişte mücadele ettiler. Bizde bu bilinci devam ettiriyoruz. Bu vatanın ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz ve onların bize bıraktığı bu vatana layık olmaya çalışıyoruz. Burası çok güzel bir yer. Herkese gelip görmelerini kesinlikle tavsiye ediyorum. En azından bir kez olsun buraya gelip bu güzel yeri görmelerini istiyorum'' dedi.

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