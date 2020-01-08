Başkan Mehmet Hilmi Güler, Kent Orkestrası konserinde gözyaşlarına hakim olamadı

-Başkanın gözyaşları

-Detaylar ve konuşmalar



( ORDU ) ORDU



- Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla yepyeni bir kimlikle kurulan Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Ordu Kültür ve Sanat Merkezinde “Yeni Yıla Merhaba Konseri” düzenleyerek seyircilere unutulmaz bir gece yaşattı. Alper Yavuz’un şefliğinde gerçekleştirilen birbirinden değerli ses sanatçıları sahne aldı. Ordulu ve Samsunlu birçok sanatçının yer aldığı konserde birbirinden farklı yorumlar izleyenlerin gönüllerini fethetti. Sanatçılar, seyircileri seslendirdikleri şarkılarla kimi zaman coşturdu kimi zaman ise duygusal anlar yaşattı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde Ceren Özdemir de unutulmadı. Konserin yöresel türkülerin seslendirildiği bölümde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler gözyaşlarına hakim olamadı. ‘Akkuş’un Gürgenleri’ adlı şarkının söylendiği sırada duygulanarak gözyaşlarına hakim olamayan Başkan Güler, çocukluğunun önemli hatıraları arasında yer alan türkünün söylendiği sırada gözyaşlarını saklamakta zorlandı. “Sanatkârlarımız başımızın tacı” Gerçekleştirilen konserle örnek bir birlikteliğin oluşturulduğunu dile getiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Bugün harikulade bir konser gerçekleştirildi.

Sanatkârlarımız başımızın tacı. Bu konserle müziğin evrensel diliyle birlik ve beraberlik mesajı verdik. İşe başlarken sevgiyi büyütmeye geldiğimi söylemiştim. Şimdi de sevgiyi gittikçe büyütüyoruz. Üst kimliğimiz olan Ordululuk bizler için çok önemli. İnşallah daha güzel günlere birlikte ulaşacağız. Tüm sanatçılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.





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