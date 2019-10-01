Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Başkan Konuk’un annesi son yolculuğuna uğurlandı

Başkan Konuk’un annesi son yolculuğuna uğurlandı

Cenazenin getirilmesi

Kabristan Cenaze Cenaze Namazı Sivil Toplum İş Dünyası 

-Cenaze namazının kılınması
-Cenazenin omuzlarda taşınması
-Katılan vatandaşlar

( KONYA ) KONYA

- 25. ve 26. Dönem AK Parti Milletvekili ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk’un vefat eden annesi Hacı Zeliha Konuk, Konya’nın Çumra ilçesine bağlı Türkmencamili Mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı.Bu sabah hayatını kaybeden 86 yaşındaki Hacı Zeliha Konuk için Türkmencamili Mahallesinde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu’nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Hacı Zeliha Konuk’un cenazesi Türkmencamili Mezarlığında aile kabristanlığına dualarla defnedildi.Cenaze namazına, ailesi, yakınları, Konya ve Karaman’dan protokol mensupları, siyaset, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından isimler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı