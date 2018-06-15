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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Başkan Karadeniz ilçedeki vatandaşlarla bayramlaştı

Başkan Karadeniz ilçedeki vatandaşlarla bayramlaştı

Bayramlaşma görüntü

Gesi Uttu Bayramlaşma Allah 

-Saz orkestrasından görüntü
-Katılımcılardan görüntü
-Dernek stantları
-Sertifika töreni
-Hatıra fotoğrafları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Küçükçekmece Fevzi Çakmak Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma programında Belediye Başkanı Temel Karadeniz, ilçedeki vatandaşlarla bayramlaştı. Programda sahne alan aşıkların gösterisi büyük beğeni topladı. Küçükçekmece Belediyesi Fevzi Çakmak Meydanı’nda bayramlaşma merasimi düzenledi.
Törene Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, ilçe protokolü, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Bayramlaşma programı öncesi sahne alan aşıkların atışması büyük beğeni topladı. Programda Ramazan etkinlik alanında faaliyet gösteren stant temsilcilerine teşekkür belgesi Başkan Karadeniz tarafından verildi.
Bayramların küslüklerin bitirilmesine ve sevinçlerin paylaşılmasına vesile olduğunu belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, ”Kusurlarımız yanlışlarımız oldu ama Rabbimizi unutmadık. Hangi kapıya gideceğimizi Rabbim bize unutturmasın inşallah. Bugün yaşları kaç olursa olsun annesini babasını kaybetmiş büyüklerimiz var . Rabbim ölmüşlerimize , annelerimize, babalarımıza rahmet etsin inşallah. Ramazan gelip geçen bir ay değil. Ramazan’da biriktirdiklerimizi inşallah 11 ay içerisinde Ramazan şuuruyla yaşamayı Rabbim bize nasip etsin. Küstüğümüzü arayalım, dargın olduğumuzun evine gidelim, eğlendiğimiz yerlere değil beklendiğimiz yerlere gidelim inşallah” dedi.
Programa katılan vatandaşlara Osmanlı şerbeti ve çeşitli ikramlar yapıldı. (HK-TA-
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