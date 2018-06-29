Başkan Göksu’dan üniversite adaylarına moral ziyareti

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumlar Sınavı(YKS) öncesi üniversite öğrencisi olmak isteyen gençlere moral ziyaretinde bulundu. Başkan Göksu, ayrıca öğrenciler sınavdayken sabah saatlerinde ailelere çay, kahve ve çorba ikramında bulunulacağını belirtti.

Üniversite öğrencisi olmak isteyen öğrenciler hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'nda (YKS) başarılı olmak için ter dökecek. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi’nde sınava hazırlanan gençleri ziyaret ederek sınavlarında başarı diledi. Öğrencilerin uzun süredir büyük emek vererek hazırlandığı sınav öncesi gençlerin heyecanını paylaşan Başkan Göksu, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti. Ayrıca öğrenciler sınavdayken sabah saatlerinde ailelere çay, kahve ve çorba ikramında bulunulacağını belirtti.

“14 binin üzerinden abonesi var” Hafta sonu yapılacak üniversite sınavının birçok öğrencinin hayallerini gerçekleştirebilmesi için önemli olduğunu ifade eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Biz belediye olarak bir taraftan şehrin imarıyla uğraşırken bir taraftan da Fatih Sultan Mehmed’in ifadesiyle ahalinin abadıyla uğraşmak durumundayız. Bu kütüphanelerimiz bu anlamda çok önemli bir fonksiyon icra ediyor. Son dönemlerde Cumhurbaşkanımızın Millet Kıraathanesi diye ifade ettiği aslında bu ortamlar. Burası bir dijital kütüphane ve Türkiye’nin ilk açılan dijital kütüphanelerinden biri, 14 binin üzerinden abonesi var. Biz de bugün tebrik ettik onları, başarılar diledik. İnşallah Esenler’deki çocuklarımız derecelere girecekler. Yarın sabah ve Pazar sabahı çocuklar içeride sınavda terlerken veliler dışarıda onun stresiyle heyecan duyuyorlar. Biz de onlara çay, kahve, çorba ikram ediyoruz” dedi.

“Evde çalışamayan öğrenciler için alternatif oluyor” Ders çalışma ortamı bulamayan öğrenciler için sessiz, sakin bir ortamın olmasının çok güzel olduğunu belirten üniversite sınavına hazırlanan Nizamettin Yılmaz, “Aslında birazcık karamsarlık var. Uluslararası ilişkiler istiyorum sonunda buna karar verdim netlerimin buna yeteceğini düşünüyorum. Başkanın bize destek vermesi çok güzel, bize bu olanakları sorması ayrı bir güzellik. Evde çalışamayan öğrenciler için alternatif oluyor” dedi.

“Yarın heyecanlı geçecek” Kütüphanenin öğrenciler için çok önemli bir mekan olduğunu ifade eden Dilan Atalay, “ Ben çocuk gelişimi okuyorum zaten ona devam etmek istiyorum. Burayı daha yeni öğrendim. Yarın heyecanlı geçecek ama bakalım” diye konuştu.



