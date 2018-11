Başkan Dündar: “Türkiye’nin en başarılı belediyesiyiz”

-Konuşmalar

( BURSA )- Osmangazi’den Küplüpınar’a yeni spor merkezi BURSA



- Osmangazi Belediyesi’nin Küplüpınar Mahallesi’nde inşa edeceği Yeşildağ Spor Kulübü Sosyal Tesisleri’nin temeli törenle atıldı. Osmangazi Belediyesi Bursa’ya modern spor tesisleri kazandırmaya devam ediyor. Bursa’nın en eski spor kulüplerinden biri olan Küplüpınar Yeşildağ Spor Kulübü, modern bir hizmet binasına kavuşuyor. Kulüp binası olarak kullanılan Osmangazi Belediyesi’ne ait tek katlı bina yıkılarak yeniden inşa edilecek. Sosyal tesis olarak da kullanılacak yeni binanın alt katında yönetim odası, lokal, üst katında ise 2 adet çok amaçlı salon, soyunma odası ve duşlar yer alacak. Küplüpınar Yeşildağ Spor Kulübü Sosyal Tesisleri’nin temel atma töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yaptıkları hizmetlerle Türkiye’nin en başarılı belediyesi olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.



Osmangazi Belediyesi olarak ilçenin en uç noktalarına hizmet götürdüklerini anlatan Başkan Dündar, “Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda merkezden en uzaktaki mahallelerimize doğru hizmetler götürüyoruz. Bu yaptığımız hizmetlerle Türkiye’nin en başarılı belediyesi olmanın onurunu, gururunu yaşıyoruz” dedi.

Yaptıkları hizmetlerin toplumun her kesimine hitap ettiğini ve vatandaşların daha güzel bir ortamda yaşaması için çalıştıklarını belirten Dündar, “Tarihi kimliğini koruyarak, şehrimizi yeniliyoruz. Kentsel dönüşüm noktasında Osmangazi Belediyesi, Türkiye’nin en başarılı belediyesi. Cumhurbaşkanımızın isteğiyle zemin artı 5 kat şeklinde uygulanan tek proje olan Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi, geniş cadde ve sokaklarıyla yeni bir yaşam merkezi olarak ortaya çıktı. Yine Cumhurbaşkanımızın istediği Millet Bahçeleri’nin birini Soğanlı’da 100 dönüm üzerine kurmaya başladık. Bu yeşil alanımız da Yeşil Bursa’nın yeniden sağlanmasına büyük katkı sağlayacak” diye konuştu.

“Projelerimiz Bursa’yı dünyaya taşıyor” Tarih şehri Bursa’da tarihi restorasyon çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Dündar, “Tarihi restorasyon çalışmaları, artık temizlik ve altyapı hizmeti gibi belediyemizin rutin hizmetlerimiz arasında yer alıyor. 10 farklı noktada tarihi eser restorasyon çalışmalarımız var. Tarihi şehri ayağa kaldırırken 1326 Bursa’sını resmeden panorama müzesini inşa ettik. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Türkiye projesi olarak gündemde. Günde ortalama 3 bin ziyaretçi ağırlıyoruz. 2 aylık sürede 45 farklı ülkeden ziyaretçi geldi. Bu örnek çalışmalarla şehrimizi en güzel şekilde tanıtıyoruz” dedi.

Sosyal belediyecilik konusunda da önemli çalışmaları hayata geçirdiklerine değinen Başkan Dündar, “Mahallelerimizde özellikle kadınlarımızın, gençlerimizin ve çocuklarımızın faydalanabileceği yeni merkezler ve bilgi evleri kazandırdık. Spor tesisleri konusunda Bursa’nın değerini Bursa dışına taşıyan önemli yatırımlara imza atıyoruz. Türkiye’nin en büyük atletizm salonunu şehrimize kazandırdık” şeklinde konuştu.

Küplüpınar Yeşildağ Spor Kulübü’nün Bursa’nın en eski spor kulüplerinden biri olduğuna dikkat çeken Dündar, “Bursaspor ile yaşıt olan Yeşildağ Spor, mahalledeki gençlerimize spor ile birlikte eğitim de veren bir kulübümüz. Kulüp yöneticileri, eski binalarının yenilenmesini talep ettiler. Biz de belediyemize ait olan eski binayı yıkarak yenisini inşa ediyoruz. Buraya bir kulüp binası yapıyoruz ama burası aynı zamanda bir kültür merkezi olacak. Bu binayı çok amaçlı yapıyoruz. Gençlerimizin yanı sıra kadınlarımızın da faydalanabileceği bir merkez olacak. İnşallah 4-5 içerisinde çalışmaları tamamlayıp, açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de, AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneklerinin Osmangazi’de öne çıktığını belirterek, “Osmangazi Belediyemiz, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Atletizm Salonu gibi dev projelere imza attı. Her mahallemizde AK parti belediyeciliğinin imzası var. Başkanımız Mustafa Dündar’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan ise 14 aylık görevi süresince Osmangazi Belediyesi’nin şehircilik, eğitim, kültür, sağlık ve tarihi mirasın korunmasına kadar her alanda önemli hizmetlerine tanık olduğunu belirterek, “Türkiye’nin 4. büyük şehri bunları hak ediyor. Osmangazi İlçemiz, Osmanlı’ya payitahtlık yapmış toprağın sahibi olan bir ilçe. Osmangazi Belediyemiz de bu hizmetleri en iyi şekilde vatandaşlarımıza sunuyor. Başkanımız ve ekibini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Küplüpınar Mahalle Muhtarı İsmail Yavaş ve Yeşildağspor Kulübü Başkanı Mahmut Yıldız da spor kulüplerine verdiği destekten dolayı Başkan Dündar’a teşekkür etti. Konuşmaların ardından Küplüpınar Yeşildağ Spor Kulübü Sosyal Tesisleri’nin temeline ilk harç davetli protokol tarafından döküldü.