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08 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Başkan Çerçioğlu’nun kooperatife desteği sayesinde üreticinin kazancı arttı

Başkan Çerçioğlu’nun kooperatife desteği sayesinde üreticinin kazancı arttı

Süt toplama tankından görüntü

Kazancı Bild Kooperatif Hayvan 

-Üreticilerle röportaj

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Haydarlı Köyü Kırsal Kalkınma Kooperatifi'ne hibe edilen süt soğutma tankıyla mahallelilerin yüzü gülüyor. Üreticiler günlük 3 tondan fazla süt toplanan tankta sütlerin soğuk olarak saklanmasından dolayı kazançlarının arttığını belirtti.
Üreticiler yaklaşık bir yıldır kullandıkları süt soğutma tankı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Günlük 3 bin 300 - 3 bin 400 litre arasında süt toplandığını belirten Haydarlı Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda kooperatif başkanı Ömer Akoğlu, kooperatife üye 40 üreticinin bulunduğunu söyledi.

Akoğlu "Başkanımız kooperatifimize süt soğutma tankı verdi. Bu süt tankı sayesinde işlerimiz daha iyi hale geldi. Çok memnunuz, Allah razı olsun diyoruz" dedi.
Süt tankı sayesinde sütü daha iyi pazarlayabildiklerinin altını çizen Akoğlu "Şu anda kimseye muhtaç değiliz, sütümüzü daha iyi değerlendiriyoruz. Üreticimiz hayvanını sağdıktan hemen sonra süt tankına getirerek tanka koyuyor, dolayısıyla hiçbir problem çıkmıyor" ifadelerini kullandı. "Paramızı zamanında alamıyorduk, bu durum değişti" Kooperatif üyelerinden Durmuş Ali Arslan ise "Benim hayvanlarımdan günlük 60-70 litre süt çıkıyor. Süt tankı olmadan önce sütümüzü sütçülere veriyorduk ve paramızı zamanında alamıyorduk. Şimdi ise paramızı her ay düzenli olarak alıyoruz" dedi.

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