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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Başkan Bilgin: “Evde kalarak hayatları kurtaracağız”

Başkan Bilgin: “Evde kalarak hayatları kurtaracağız”

Temizlik çalışmalarından detay

Bahar Temizliği Kalaba Alabalık Hükümet 

-Belediye Başkanı Hilmi Bilgin açıklama
-detaylar

( SİVAS )- Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Sivaslılara seslenerek, hayatları kurtarmak için evde kalmaları çağrısında bulundu SİVAS

- Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Sivaslılara seslenerek, hayatları kurtarmak için evde kalmaları çağrısında bulundu.Sivas Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında tarihi kent meydanı, özel solüsyonlarla temizlenerek dezenfekte edildi. Çalışmaları yerinde denetleyen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, korona virüse karşı Sivas Belediyesi olarak gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, “Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüsle ilgili hükümetimizin aldığı birçok tedbir var. Dün itibariyle de 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ve bazı kronik sağlık sorunu bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlandı. Hemşehrilerimizin, büyüklerimizin ve çınarlarımızın sağlıklarını korumak için biz de gerekli adımları attık ve uygulamalara başladık. Farklı alanlarda da çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de şehrimizin tarihi kent meydanını özel solüsyonlarla dezenfekte ederek, hem bahar temizliği yaptık hem de korona virüse karşı tedbir aldık” dedi.
"Evde kalın"Sivas’ta yaşayanlara evlerinde kalmaları çağrısında bulunan Bilgin, “Hemşehrilerimizden mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalarını, kalabalık ortamlara girmemelerini istiyoruz. Özellikle 65 yaşın üstündeki risk grubundaki hemşehrilerimizin de evlerinde oturmalarını istiyoruz. İhtiyaçlarının giderilmesi noktasında Valiliğimiz, Belediyemiz ve ilgili kamu kurumlarımız ile gerekli önlemlerimizi aldık. Bu süreci evde kalarak hep birlikte atlatacağız. Evde kalarak hayatları kurtaracağız” şeklinde konuştu.

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