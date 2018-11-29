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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Başkan Alatepe’den havalimanı işçilerine ilk gün uğurlaması

Başkan Alatepe’den havalimanı işçilerine ilk gün uğurlaması

Otobüsten detaylar

İş Görüşmesi Allah Şili Şahit Irak 

-Başkan röportaj
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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, ESBİM aracılığıyla İstanbul Havalimanı’nda işe giren Esenyurtluları ilk iş günlerinde yalnız bırakmadı. Başkan Alatepe, yeni havalimanında işe başlayan 157 işçiyi ilk iş gününde otobüslerle mesailerine uğurladı. Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) Esenyurtlu için istihdam kapısı olmaya devam ediyor. ESBİM aracılığıyla çok sayıda vatandaş iş sahibi olurken, son zamanda ilçeden çok sayıda kişi İstanbul Havalimanı’nda istihdam edildi. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, İstanbul Havalimanı’nda ESBİM sayesinde iş sahibi olan 157 Esenyurtlu’yu ilk iş günlerinde bizzat uğurladı. İş başı yapacak 157 vatandaş ve iş görüşmesine gidecek 50 kişiden oluşan 207 kişilik grup, ESBİM binası önünden Esenyurt Belediyesi’ne ait otobüslere bindirildi. İşçileri ilk mesaisine uğurlayan Başkan Alatepe onlara hayırlı olsun dileklerini iletti. İstanbul Havalimanı’nda 20 bin Esenyurtlu çalışacak İşçilere bir konuşma yapan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, “Esenyurt İstanbul üretiminin yüzde 25’ini karşılamakta. Şimdi Rabbim nasip etti havalimanı yanı başımızda faaliyete geçti. Orada da 150 bin kişi çalışacak. Biz de en az 20 bin Esenyurtlunun ESBİM aracılığıyla orada çalışmasını arzu ediyoruz. İlk gidenler çok avantajlı olacak. Çünkü sizler ilk başladığınız için oranın büyüyenleri olacaksınız. Etap etap büyüdüğü zaman her bölüme şef, müdür, amir gerekecek. Bunları tecrübelilerden seçecekler. Sizlerde önce gidiyorsunuz hangi birimde olursanız olun bilen insanlar olacaksınız” dedi.
Nitelikli işçi istihdamına da aracılık ettiklerini bildiren Başkan Alatepe, “Hem beyaz yakalı, hem temizlik, hem güvenlik bütün ihtiyaçlar Esenyurt’tan alınsın istiyoruz. 20 bin kişiye talibiz ama bu sayıyı 40 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Avcılar’dan başlayıp Boğazköy’e giden bir metroya kavuşacağız inşallah. Bu hattın da havalimanında noktalanacağını düşünüyorum. Buradan insanların ulaşımı da kolay olacak. Ben tekrar sizi tebrik ediyorum Allah yolunuzu açık etsin” diye konuştu.
38 bin kişiye iş bulundu ESBİM yetkilileri de evine ekmek götüren insanların mutluluklarına şahit olduklarını belirterek, “Normalde iş bulmak belediyenin görevi değil ama biz vatandaşlarımız için bu hizmeti veriyoruz. Ekonomik dalgalanmayı belediye olarak istihdamla aştık. 3 ayda yeni havalimanında 2200 kişi işe başladı.
Bu sayı her geçen gün artıyor. ESBİM kurulduğundan bu yana yüzde 40’ı kadın ve yüzde 15’i engelli olmak üzere 38.800 kişiye iş imkanı sunduk. İstihdam merkezi sadece Esenyurtlu vatandaşlara değil Türkiye genelinde her vatandaşa başvuru yapma imkanı sunuyor” dediler.
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