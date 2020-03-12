Başkan Aktaş: “İznik, bizim için emanet”



- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne kabul edilen İznik’i miras olmaktan çok, zengin, doğal ve kültürel değerleriyle gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir emanet olarak gördüklerini söyledi.



Başkan Alinur Aktaş, Merinos AKKM’de düzenlenen İznik Arama Toplantısı’na katıldı.

Hüdavendigâr Salonu’ndaki toplantıda konuşan Başkan Aktaş, İznik’in UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınmasına yönelik çalışmaların ‘Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir’in oluşturduğu program’ dahilinde İznik Alan Başkanlığı tarafından yürütüldüğünü hatırlattı. 2017 yılında başlatılan çalışmaların Aralık 2018’de ‘yönetim alanı sınırlarının belirlenmesine yönelik geniş katılımlı koordinasyon toplantısından sonra’ odak grup toplantıları ile devam ettiğini belirten Başkan Aktaş, “Bugün de sizlerle birlikte yönetim planı hazırlığına yönelik arama toplantısını gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Bakanlık ve ilçe belediyesinin de desteğiyle son yıllarda İznik’in tarihî ve kültürel değerleriyle ilgili önümle çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Sur ve kapıların restorasyon çalışmaları, Roma Tiyatrosu, çini fırınları, su altı bazilikası ve Orhangazi İmareti gibi birçok alanda yürütülen kazı çalışması var. Yeşil Cami, 1. Murat Hamamı ve Nilüfer Hatun İmareti gibi yine birçok anıt eserin restorasyonu, Yeşil Cami, İznik sahili ve surların çevre düzenlemeleri diğer faaliyetlerimiz arasında yer alıyor. Ayrıca İznik Çevre Yolu, su-kanalizasyon-elektrik-fiber optik-doğalgaz altyapı işlemleri, ana yol ve diğer yollarda yapılan üst yapı ve peyzaj düzenlemeleri de bu adımların diğer kısmını teşkil ediyor. İznik’in dünya mirası antik bir şehir olduğu bilinci ile UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınabilmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak attığımız daha birçok adım bulunmaktadır” diye konuştu.

İznik Alan Başkanlığı bünyesinde mimardan arkeoloğa, sanat tarihçisinden, sosyoloğa, inşaat mühendisinden iktisatçıya kadar alanında uzman birçok bilim insanından oluşan kadronun görev yaptığını dile getiren Başkan Aktaş, “Bu süreçte ilgili herkese önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Yapılan bütün bu çalışmalar sayesinde İznik’in UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınması için alanın yönetim planını da içeren adaylık başvuru dosyası hazırlanarak, ilgili kurulların onayından sonra, Kültür ve Turizm Bakanlığı UNESCO’ya değerlendirilmek üzere başvuru yapılacaktır” şeklinde konuştu.

(MŞ-Y)



loading...