Başkan Akgün'den Ögretmenler Evi müjdesi

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( İSTANBUL )- Geleneksel 'Ögretmenler Günü Balosu'nda Büyükçekmeceli öğretmenler stres attı İSTANBUL



- Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen “Geleneksel Öğretmenler Günü” balosuna katılan öğretmenler hep birlikte eğlenerek stres attı. Baloda konuşan Başkan Akgün, iki yıl önce kapatılan öğretmen evinin restore edilerek yeniden açılacağını söyledi.



Büyükçekmece Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında ilçedeki okullarda eğitim veren öğretmenleri, gelenekselleşen Öğretmenler Günü Balosu’nda buluşturdu. Bu yıl 33’üncüsü düzenlenen Öğretmenler Günü Balosu'nda yıl boyunca yoğun çalışma gösteren öğretmenler ve aileleri eğlenerek stres attı. TÜYAP’ta düzenlenen etkinliğe Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün yanı sıra binlerce öğretmen ve ailesi katıldı.

Başkan Akgün kapıda tüm öğretmenleri tek tek selamlarken, baloya ilgi büyük oldu. “Ülkemizi çok daha güçlü gençliğe emanet edeceğinizden hiçbir şüphemiz yok“ Tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Yeni nesillerin sizlerin eseri olacağını söyleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aydınlık yolundan yürüyerek, gazinin aydınlık yolunda yürüyecek gençleri yetiştireceğinizden, Cumhuriyetimizi yücelten gençliği sizin imar edeceğinizden, ülkemizi çok daha güçlü gençliğe emanet edeceğinizden hiçbir şüphemiz olmadığını biliyorum. Her türlü şeye rağmen sizlerin ellerinde şekillenecek olan çocuklarımız bu Cumhuriyeti Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün göstermiş olduğu medeniyet seviyesine ulaştıracak, ondanda hiçbir şüphemiz yok" diye konuştu.

Başkan Akgün’den öğretmenlere müjde 2017’de kapatılan öğretmen evinin yeniden yapılarak 2019’un başında hizmete açacaklarını söyleyen Başkan Akgün, “Kısa zamanda benim Büyükçekmece Belediyesi ve ekibimizle yapıp 1997 yılında özellikle İsmail Tokat hocamın büyük baskısıyla öğretmenlerimize sunmuş olduğumuz öğretmenler evi iki sene önce kapatıldı. Programa aldık. 2019’un başından itibaren o öğretmen evi 5 yıldızlı otel ayarında işletmesi belediyeye ait olmak üzere çok daha iyi şartlarda öğretmenlerimizin emrine sunulacak. Orada çok güzel günleriniz geçecektir. Öğretmenler evini açıyoruz. Hayırlı olsun“ dedi.

Gecede Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü şarkılarıyla salondakilere müzik ziyafeti yaşattı.

