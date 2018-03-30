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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Başkale sınırında 48 Yabancı uyruklu yakalandı - VAN

Başkale sınırında 48 Yabancı uyruklu yakalandı - VAN

- Yakalanan kaçaklardan görüntüVAN (AA) - Van 'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 48 kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, Aşağı Çaldıran Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Esenyamaç Mahallesi kırsalında bir grubun ilerlediğini tespit etti.Ekipler, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 48 kaçağı yakaladı.Mehmetçik, soğuk hava nedeniyle üşüyen bazı kaçaklara parkasını verdi.Soğuktan etkilenen 2 kaçak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Başkale Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklular, Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesine gönderildi.

Kaçak Akalan Trol 

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