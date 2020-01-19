Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Başkale'de yiyecek arayan aç kurtlar sokak köpeğini parçaladı

Başkale'de yiyecek arayan aç kurtlar sokak köpeğini parçaladı

İlçeden detay görüntüler

Sokak Köpeği Sokak Köpekleri Cep Telefonu Kar Yağışı Saldırı 

-İlçede barınaklarında olan sokak köpekleri

( VAN ) VAN

- Van'ın Başkale ilçesinde soğuk kış koşullarından dolayı yiyecek bulamayan aç kurtlar, şehir merkezine kadar inerek sokak köpeğini parçaladı. Türkiye'nin 2400 rakımlı en yüksek yerleşim yerlerinden Başkale ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken yiyecek bulamayan aç kurtlar, ilçe merkezine inmeye başladı.
Bir köpeğin aç kurtlar tarafından parçalandığı ilçede, yiyecek arayan kurtların görüntüleri vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Hafizye Mahallesinde bir sokak köpeği, kurtların saldırısına uğradı. Kurtlar tarafından parçalanan köpek, mahalle sakinleri tarafından sabah saatlerinde bulundu. Hafiziye Mahallesinde ise gece yarısı çöplerde ve sokaklarda yiyecek arayan bir kurtlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı