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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Başkale’de 38 kilo 715 gram eroin ele geçirildi İzle

Başkale’de 38 kilo 715 gram eroin ele geçirildi İzle

Araçta arama yapılması

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Yakıt Deposu Şüpheli Araç Harekete Geç 

-Uyuşturucunun bulunması
-Uyuşturucu maddenin sergilenmesi

( VAN ) VAN

- Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 38 kilo 715 gram eroin ele geçirildi. Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli şahsın Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden temin ettiği uyuşturucu maddeyi Van il merkezine sevk edeceği bilgisi üzerine hemen harekete geçti. Bunun üzerine Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Takip Tim Komutanlığı ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyon neticesinde, şüpheli araç Van-Hakkari karayolu üzerindeki Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında durduruldu. Uyuşturucu madde arama köpeği ‘Barut’un da katılımıyla yapılan aramada; aracın kasa kısmına, akaryakıt deposuna ve yedek lastiğin içerisine oluşturulan zula içerisinde 38 kilo 715 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
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