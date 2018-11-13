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13 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Başına kestiği ağacın dalı saplanan kişi öldü - KÜTAHYA

Başına kestiği ağacın dalı saplanan kişi öldü - KÜTAHYA

- Olay yerinden detaylar - Olay yerine gelen ekipler Kütahya 'da başına kestiği ağacın dalı saplanan kişi öldüKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'nın Domaniç ilçesinde, başına kestiği ağacın dalı saplanan 71 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Safa köyü yakınlarındaki Karabatak Mevkisi'nde arkadaşıyla ağaç kesen Mehmet Toy'un başına dal saplandı.Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Toy'un hayatını kaybettiğini belirledi.Ceset, incelemenin ardından Domaniç İlçe Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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