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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Basın mensuplarından 'evde kalın' çağrısı

Basın mensuplarından 'evde kalın' çağrısı

Basın mensuplarından çağrı

Kamera Basın Mensupları Trol 

-detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) Basın mensuplarından "evde kalın" çağrısı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yapan basın mensupları, korona virüsü tehlikesine dikkat çekmek amacıyla kameraların önüne geçerek, 'evde kalın' çağrısında bulundu.Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de de salgın hale gelmeye başlayan korona virüsüne karşı hükumet çeşitli tedbirler alırken, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları uygulamaya konulan 'evde kal' çağrısına destek amaçlı kameraların karşısına geçti. Basın mensupları, "Sorun küresel, mücadele ulusal. Siz habersiz kalmayasınız diye bir dışarıdayız, siz evde kalın" diyerek vatandaşlara çağrı yaptı. Çekilen videoda, "Vatandaşlarımız tarafından korona virüsü tehlikesi maalesef halen yeterince anlaşılmamış gibi. Bu süreçte en önemli tedbir evde kalmak, yani evden çıkmamaktır. Bu salgının yayılmaması ve kontrol altına alınması için lütfen her vatandaş kendisine düşen görevi yerine getirsin ve evde kalsın. Bizler gündemi ve olayları onlar için takip ediyor ve haberleştiriyoruz. Vatandaşlarımız evde kalsın, biz onlar için dışarıdayız" ifadelerine yer verildi.

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