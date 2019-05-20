Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Basın ekspres yolunda 7 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Basın ekspres yolunda 7 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Yaralılardan görüntü

Polis Basın Ekspres Yolu Hastane Sağlık Ekibi Zincirleme Kaza 

-Yoldan ve kaza yapan araçlardan görüntü
-detay

( İSTANBUL )- Kaza sonrası trafik durma noktasına geldi İSTANBUL

- Basın ekspres yolunda 7 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada bir kişi yaralanırken Atatürk Havalimanı istikametinde trafik durma noktasına geldi. Kaza basın ekspres yolu Halkalı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre plakası alınamayan iki araç şerit değiştirdikleri sırada birbirlerine çarptı. İki aracın yaptığı kaza üzerine arkadan gelerek aniden durmaya çalışan 5 araç da duramayarak bir birlerine çarptı. Kaza sonrası basın ekspres yolu Atatürk Havalimanı yönüne trafik durma noktasına gelirken yol adeta savaş alanına döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonrasında araçlardan bir tanesinde sıkışan şahıs çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ilk kazayı yapan ve daha sonra kaçan diğer araç sürücülerini yakalamak için çalışma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Anız yangını zincirleme kazaya neden oldu: 34 yaralıAnız yangını zincirleme kazaya neden oldu: 34 yaralı
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı