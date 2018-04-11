Başbakan Yıldırım: 'Ülkenin geleceğini parlak görüyor, güvenli görüyor ve bu yatırım kararını veriyor' -6- İSTANBUL
Başbakan Yıldırım: "Ülkenin geleceğini parlak görüyor, güvenli görüyor ve bu yatırım kararını veriyor" - 6 - İSTANBUL - Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasıİSTANBUL - Başbakan Binali Yıldırım Avrasya Ekonomi Zirvesinde konuştu. Başbakan Yıldırım: "Bu yatırım kararını verenler yani laf olsun diye vermiyor, milyar dolarlardan bahsediyoruz. Neye karar veriyor, ülkenin geleceğine karar veriyor. Ülkenin geleceğini parlak görüyor, güvenli görüyor ve bu yatırım kararını veriyor." - 6 -