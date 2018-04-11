Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: 'Ülkenin geleceğini parlak görüyor, güvenli görüyor ve bu yatırım kararını veriyor' -6- İSTANBUL

Başbakan Yıldırım: 'Ülkenin geleceğini parlak görüyor, güvenli görüyor ve bu yatırım kararını veriyor' -6- İSTANBUL

Başbakan Yıldırım: "Ülkenin geleceğini parlak görüyor, güvenli görüyor ve bu yatırım kararını veriyor" - 6 - İSTANBUL - Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasıİSTANBUL - Başbakan Binali Yıldırım Avrasya Ekonomi Zirvesinde konuştu.
Başbakan Yıldırım: "Bu yatırım kararını verenler yani laf olsun diye vermiyor, milyar dolarlardan bahsediyoruz. Neye karar veriyor, ülkenin geleceğine karar veriyor. Ülkenin geleceğini parlak görüyor, güvenli görüyor ve bu yatırım kararını veriyor." - 6 -

Dolar Milyar Dolar 

İlgili Foto Galeriler
MİTten Gabonda Büyük OperasyonMİTten Gabonda Büyük Operasyon
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı