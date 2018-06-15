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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: “Kürt kardeşlerimizin sorunu bölücü terör örgütüdür”

Başbakan Yıldırım: “Kürt kardeşlerimizin sorunu bölücü terör örgütüdür”

cenazeden görüntü

Hain Saldırı Cenaze Namazı Şehit Yakını Terör Örgütü Şehit Cenazesi 

-Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları
-detaylar

( ŞANLIURFA -HD)- Başbakan Yıldırım şehit cenazesine katıldı ŞANLIURFA

- Başbakan Binali Yıldırım Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’nın hain saldırısında şehit düşen Şanlıurfalı Topçu Onbaşı Abdülselam Halat'ın cenaze namazında, “Kürt kardeşlerimizin sorunu bölücü terör örgütüdür” dedi.
Şanlıurfa Şehitlik Mezarlığında bulunan Yeni Aile Mezarlığı Camisinde kılınan cenaze namazına, Başbakan Binali Yıldırım, Mili Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Şanlıurfa milletvekilleri ile şehit yakını ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Başbakan Yıldırım ve beraberindekiler, ilk olarak küçük bir çocuk için kılınan cenaze namazına ardından da dün Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından güdümlü füzeyle düzenlenen saldırıda şehit olan asker Topçu Onbaşı Abdülselam Halat’ın cenaze namazına katıldı.
İl Müftüsü İhsan Açık tarafından kılınan namaz sonrası şehit yakını ve yüzlerce vatandaş şehit Halat için dua okudu, teröre lanet etti. Şehidin anne ve babası oğlunu son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarına boğuldu. Başbakan Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, “Abdulselam kardeşimizi ömrünün baharında alçakça şehit ettiler. Onun görevi diğer arkadaşları gibi bu milletin güvenliğini sağlamak. Tek derdi vardı bu ülkede herkes kardeş olsun. Birlik olsun, beraberlik içinde yaşasın. Bu mübarek günlerde bizi yasa boğan alçaklara dünyayı dar etmek bizim boynumuzun borcudur. Kürt kardeşlerimizin sorunu bölücü terör örgütüdür” diye konuştu.
Şehit Halat, Çukurca ilçesindeki, Irak sınırındaki Zengil Tepe üs bölgesine, dün PKK'lı teröristler tarafından güdümlü füzeyle düzenlenen saldırıda şehit olmuştu.
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