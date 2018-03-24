Başbakan Yıldırım GSO meclis toplantısına katıldı

-Vatandaş selamlama



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki heyet, Gaziantep Sanayi Odası Meclis toplantısına katıldı.

Bir dizi program ve temaslar nedeniyle Gaziantep'e gelen Başbakan Yıldırım, ziyaretlerinin ardından Gaziantep Sanayi Odası Meclis toplantısına katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren programdan sonra Gaziantep Sanayi Odası'nın bulunduğu binanın önünde bekleyen vatandaşları selamladı. Başbakan Yıldırım, başbakanlık otobüsüne binerek uçakla kentten ayrılmak üzere Gaziantep Havalimanı’na doğru hareket etti.

