Başbakan Yıldırım: 'Bu terör örgütlerinin dünyanın başına bela olmaması için Türkiye büyük bir mücadele veriyor' -3- İSTANBUL
Başbakan Yıldırım: "Bu terör örgütlerinin dünyanın başına bela olmaması için Türkiye büyük bir mücadele veriyor" - 3 - İSTANBUL - Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasıİSTANBUL - Başbakan Binali Yıldırım Avrasya Ekonomi Zirvesinde konuştu. Başbakan Yıldırım: "Suriye'de ki, Irak'ta ki, Orta doğu'da ki bu bölgelerde oluşan savaşların sonucu ortaya çıkan veya çıkarılan terör örgütleri var. Bu terör örgütlerinin dünyanın başına bela olmaması için Türkiye büyük bir mücadele veriyor." - 3 -