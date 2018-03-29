Başbakan Yıldırım: ''Bu örgütler, kendi iradesiyle ortaya çıkan örgütler değil'' - ANKARA
- Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasıANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'ndan Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya hareketinden önce açıklamada bulundu.Başbakan Yıldırım: "(MGK bildirisindeki 'proje terör örgütü' ifadesi) Aslında ifade kendisini anlatıyor. Bu örgütler, kendi iradesiyle ortaya çıkan örgütler değil. Bu projeyi hazırlayan birilerinin olduğunu ifade ediyor. Birilerinin amaçlarına hizmet etmek amacıyla geliştirilmiş, yönlendirilmiş, sipariş üzere kurulmuş örgütlerdir."