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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Başbakan Yıldırım: “bosna Hersek İle Türkiye’nin İlişkileri Artacak” - “balkanların Güvenliği Avrupa’nın Güvenliğidir” - “avrupa Terörle Mücadelede Yanımızda Olmalı”

- Başbakan Yıldırım: “bosna Hersek İle Türkiye’nin İlişkileri Artacak” - “balkanların Güvenliği Avrupa’nın Güvenliğidir” - “avrupa Terörle Mücadelede Yanımızda Olmalı”

Yıldırım açıklama

( BOSNA HERSEK ) - Başbakan Yıldırım: “Bosna Hersek ile Türkiye’nin ilişkileri artacak”- “Balkanların güvenliği Avrupa’nın güvenliğidir”- “Avrupa terörle mücadelede yanımızda olmalı” BOSNA HERSEK

Terörle Mücadele Avrupa Basın Toplantısı Toplantı Parlamento 


- Başbakan Binali Yıldırım, “Bosna Hersek ile Türkiye’nin ilişkileri artacak” dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek parlamentosunda Bosna Hersek Başbakanı Denis Zvizdic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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