Başbakan Yıldırım: 'Bizim tünellerimiz 400 kilometreyi buldu ama bunların yalanlarının uzunluğu 500 kilometreyi geçti' - BAYBURT
Başbakan Yıldırım: "Bizim tünellerimiz 400 kilometreyi buldu ama bunların yalanlarının uzunluğu 500 kilometreyi geçti" - BAYBURT - Vatandaşlardan detay - Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasıBAYBURT - Başbakan Binali Yıldırım, Bayburt Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen mitingde konuştu:(5)AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Bugün 138 yıllık bir hayal olan Ovit Tünelleri açılıyor. İkisinin toplam uzunluğu 28 kilometre. Türkiye 1 kilometre tünel yapamazken, 15 yılda 400 kilometre tünel yaptık. Bizim tünellerimiz 400 kilometreyi buldu ama bunların yalanlarının uzunluğu 500 kilometreyi geçti. Burada bizi geçtiler, doğrusunu söylemek lazım."