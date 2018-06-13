Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: 'Bizim tünellerimiz 400 kilometreyi buldu ama bunların yalanlarının uzunluğu 500 kilometreyi geçti' - BAYBURT

Başbakan Yıldırım: 'Bizim tünellerimiz 400 kilometreyi buldu ama bunların yalanlarının uzunluğu 500 kilometreyi geçti' - BAYBURT

Başbakan Yıldırım: "Bizim tünellerimiz 400 kilometreyi buldu ama bunların yalanlarının uzunluğu 500 kilometreyi geçti" - BAYBURT - Vatandaşlardan detay - Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasıBAYBURT - Başbakan Binali Yıldırım, Bayburt Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen mitingde konuştu:(5)AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Bugün 138 yıllık bir hayal olan Ovit Tünelleri açılıyor. İkisinin toplam uzunluğu 28 kilometre. Türkiye 1 kilometre tünel yapamazken, 15 yılda 400 kilometre tünel yaptık. Bizim tünellerimiz 400 kilometreyi buldu ama bunların yalanlarının uzunluğu 500 kilometreyi geçti. Burada bizi geçtiler, doğrusunu söylemek lazım."

Uzunlu 

İlgili Foto Galeriler
Peygamber Ocağında Kadir GecesiPeygamber Ocağında Kadir Gecesi
Erdoğan Demirören'e vedaErdoğan Demirören'e veda
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
CHP Ve HDP'nin 19 Mayıs Çelengine TepkiCHP Ve HDP'nin 19 Mayıs Çelengine Tepki
Mehmetçik Balkaya Dağları'nda Teröristlere Nefes AldırmıyorMehmetçik Balkaya Dağları'nda Teröristlere Nefes Aldırmıyor
'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitingi'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitingi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı