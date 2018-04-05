Başbakan Yardımcısı Işık: 'Terörle mücadele tarihinin en başarılı operasyonları yapılıyor' - BİTLİS
Başbakan Yardımcısı Işık: "Terörle mücadele tarihinin en başarılı operasyonları yapılıyor" - BİTLİS - Helikopterin gelişi ve piste inişi - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın karşılanması - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın Bitlis Valiliği ziyaretinden görüntüler - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın konuşması"Terörle mücadele tarihinin en başarılı operasyonları yapılıyor" - Başbakan Yardımcısı Işık: - "35 yıllık terörle mücadele tarihinin en başarılı operasyonları yapılıyor. Dağda elinde silahla gezen terörist var olduğu sürece bu mücadeleyi sürdüreceğiz" - "Bölgemizin sadece terörle anılması değil, bütün güzellikleriyle kültürüyle, tarihiyle, turizmi, sanayisi ve değerleriyle anılması bizim açımızdan son derece önemli"BİTLİS (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "35 yıllık terörle mücadele tarihinin en başarılı operasyonları yapılıyor. Dağda elinde silahla gezen terörist var olduğu sürece bu mücadeleyi sürdüreceğiz." dedi. Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Başbakan Danışmanı Adnan İnanç ile Van'dan helikopterle Bitlis 'e gelen Işık, Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, 10. Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, kaymakamlar ve belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Nesrullah Tanglay, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ve ilgililer tarafından karşılandı.Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Ustaoğlu'nu makamında ziyaret eden Işık, burada yaptığı açıklamada, Bitlis 'in tartışmasız bir kültür ve medeniyet merkezi olduğunu söyledi.
Işık, Bitlis 'in her zaman iyiliğin, güzelliğin, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin merkezi olduğunu vurguladı. - "Terör örgütü kıpırdayamaz hale getirildi"Başbakan Yardımcısı olarak kenti ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Işık, bölgenin 35 yıldan bu yana devam eden terörden çok etkilendiğini aktardı.Işık, terör olmasa bugün Bitlis , Bingöl, Van gibi illerin batıdaki herhangi bir ilden gelir düzeyi olarak farklı olmayacağının altını çizerek, şunları kaydetti:"Özellikle son dönemde terörle yapılan son derece büyük ve yoğun mücadele ile terör örgütü kıpırdayamaz hale getirildi. Terör örgütünün eylem yapma kabiliyeti büyük oranda ortadan kaldırıldı. Güvenlik güçlerimiz büyük bir mücadele veriyor. 35 yıllık terörle mücadele tarihinin en başarılı operasyonları yapılıyor. Dağda elinde silahla gezen terörist var olduğu sürece bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bundan dolayı güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu mücadele terör örgütü tamamen bu topraklardan sökülüp atılıncaya kadar devam edecek." - "Terörle mücadeleyi güvenlik boyutundan ibaret görmüyoruz""Terörle mücadeleyi sadece güvenlik boyutundan ibaret görmüyoruz. Terörle mücadelenin tüm boyutlarıyla yürütüldüğü bir dönemi yaşıyoruz." diyen Işık, Başbakan Yardımcısı olarak terörle mücadelenin güvenlik boyutu dışındaki diğer boyutlarının koordinasyonundan sorumlu olduğunu anımsattı. Işık, şöyle devam etti:"Bölgemizin sadece terörle anılması değil bütün güzellikleriyle, kültürüyle, tarihiyle, turizmi, sanayisi ve değerleriyle anılması bizim açımızdan son derece önemli. Doğuyla ilgili bir haber olduğu zaman ya terörle ilgili ya da olumsuz bir haber geçiliyor. İstiyoruz ki buralardan çok daha güzel haberler gelsin. Bitlis 'in güzellikleri bütün dünyaya yansısın. Bunun için önümüzdeki süreçte, tarım ve hayvancılık, sanayi ve turizm alanında önemli atılımlar yapacağız. Bölgedeki istihdamı artıracak projelere ağırlık vereceğiz. Bölgeyi turizm noktasında daha da hareketlendirecek çalışmaları yürüteceğiz. Ailelerin gelirini, refah seviyesini artıracak çalışmaları bölgemizde hızla yaygınlaştıracağız."İsmail Ustaoğlu da "Bölgenin en önemli kültür ve medeniyet merkezlerinden biri Bitlis . Kendi bünyesinde barındırdığı açık hava müzesini andıran 600'ün üzerinde tescilli sivil mimari eserleri, Nemrut Kalderası'nı bünyesinde barındıran, doğal güzellikleriyle önemli bir ilimiz." dedi.