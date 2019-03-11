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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Başarılı atletler ödüllendirildi - MUŞ

Başarılı atletler ödüllendirildi - MUŞ

- Sporculardan ve protokolden detay - AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek’in konuşması - Muş Valisi İlker Gündüzöz’ün konuşması - Sporculara hediye takdimi Muş lu başarılı atletler, ödüllendirildiMUŞ (AA) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve Belediye Başkanı Feyat Asya, katıldıkları müsabakalarda başarılı olan milli atletlerle bir araya geldi.Gündüzöz, Şimşek ve Asya, Portekiz'deki Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'nda 4 bin 270 metrelik parkurun büyük çoğunluğunu tek ayakkabı ile koşan ve Avrupa Şampiyonu olan Emine Akbingöl'ün de aralarında bulunduğu milli atlet Derya Kunur ve Berfin Barışer'i altınla ödüllendirdi.Kentteki bir otelde düzenlenen programda konuşan Vali Gündüzöz, kentteki başarılı 3 milli atletle bir araya geldiklerini söyledi.

"Sporcularımız, müsabakalarında milli marşımızı ve bizleri oralarda temsil ettikleri için, ayakkabıları çıksa bile yalın ayak Türkiye'yi temsil ettikleri için şükranla yad ediyoruz." diyen Gündüzöz, şöyle konuştu:"Marifet iltifata tabidir. Bir şekilde bunu ödüllendireceksiniz. Bu tür organizasyonlar bir manevi motivasyon sağlar. Tabi sporcu kardeşlerimin arkasında bir spor teşkilatı ve hocaları var. Bu işler çalışmadan olan işler değil. Sporcularımız Kenya'ya antrenman yapmaya gidiyorlar. Dolayısıyla emek verilmeden kazanım olmuyor. Daha iyi günlere, başarılı günlere gideceğiz. Biz Muş Valiliği olarak gençliğe değer verilmesi gerektiğini biliyoruz."Gündüzöz, nisan ayında " Muş Olimpiyatları" adı altında 17 kategoride yarışma düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.Şimşek ise bölgede terör yerine huzur, spor, turizm ve kardeşliğin hakim olması gerektiğini ifade etti.
Başarılı milli sporcularla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Şimşek, şöyle dedi:"Avrupa birincisi ve 3 bin 700 metreyi de çıplak ayakla koşarak bu ülkenin bayrağını göğsüne gere gere 'işte Türkiye'nin gençliği ve vatan sevgisi' deyip bizi Avrupa'da çok güzel bir şekilde temsil etti. 15 Temmuz gününü de yaşadık. Eğer mesele memleket, bayrak ve ezansa bütün gençlerimiz tankların altına da yattılar. Avrupa, Belarus ve Kenya'da da koştular, bayrağımızı dalgalandırdılar. Bu gençler var olduğu müddetçe, ay yıldızını taşıdıkları müddetçe inşallah başarıyı elde edeceğiz."Asya da milli sporcuların ülkenin şanlı bayrağını dalgalandırdıkları için çok mutlu olduğunu dile getirdi.Yapılan konuşmaların ardından sporculara altın hediye edildi.

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