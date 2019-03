Başakşehir'e Avrupa'nın en büyük şehir hastanesi projesi

-Salondakilerin tezahüratları

Başakşehir- Bahçeşehir bağlantı yoluyla tüm mahalleler birbirine bağlanacak- 100 bin kitaplı millet kıraathanesi- Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu: "Yapacağımız her şeyi 50 yıl sonrasını planlayarak yapıyoruz"



- Başakşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu, yeni dönem projelerini tanıttı. Projeleri 50 yıl sonrasını düşünerek planladıklarını söyleyen Kartoğlu, Avrupa’nın en büyük Şehir Hastanesinin Başakşehir'e yapılacağını belirterek Başakşehir-Bahçeşehir bağlantı yoluyla tüm mahallelerin birbirine bağlanacağının müjdesini verdi. Kartoğlu, ilçeye yapılacak dev spor kompleksi ve gençlerin yüzünü güldürecek önemli projeleri de vatandaşlarla paylaştı. Başakşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda yeni dönem projelerini tanıttı. Başkan Kartoğlu, vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. “Sen ne istiyorsan o” sloganıyla vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her şeye yoğunlaşacağız " Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yapacakları projeleri planlarken 50 yıl sonrasını düşündüklerini ifade ederek, “İnşallah bizler o projeleri vatandaşlarımızın mutlu olacağını düşündüğümüz her şeyi yapacağız. Slogan olarak da hep şunu kullanacağız. “Buyur ağabey sana ne lazım, Sen ne istiyorsun, Biz senin için en güzelini düşündük” değil. “Sen ne istiyorsan o” sloganıyla inşallah vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her şeye yoğunlaşacağız ve halletmeye çalışacağız” dedi.

Altınşehir Güvercintepe’den Kanal İstanbul Projesi geçecek AK Parti Başakşehir Belediye Başkan adayı Yasin Kartoğlu daha sonra birbiri ardına projelerini sıraladı. 5 bin kişilik Osmanlı, Selçuklu mimarisiyle hazırlanan yeni belediye binasını yapacaklarını belirten Kartoğlu, Ayazma Millet Bahçesi’nin de tamamlanacağını belirtti.

Kartoğlu, 100 bin kitaplı sosyal donatı alanı olan Başakşehir Millet Kıraathanesini yapacaklarını ve Altınşehir Güvercintepe’den geçecek olan Kanal İstanbul projesinin müjdesini verdi. “Ulaşımı en kolay ilçe olacağız” AK Parti Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu, ulaşımı en kolay ilçe olma hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, Yavuz Sultan Selim Köprüsü otoyolu projesiyle, Başakşehir Fatih Terim stadına ulaşımın kolaylaşacağını söyledi.



Başakşehir, Altınşehir arasına alt geçit yapacaklarını belirten Başkan Adayı Yasin Kartoğlu, trafiği kamyon ve büyük araçlardan kurtaracaklarını kaydetti.

Yasin Kartoğlu daha sonra dev proje olarak Bahçeşehir-Başakşehir bağlantı yoluyla bütün mahalleleri birbirine bağlayacaklarını kaydetti.

4 tane demir yolunun yolda olduğunu belirten Kartoğlu, Ankaraya’ya gidecek olan Halkalı banliyö tren hattının müjdesini verdi. “Avrupa’nın en büyük Şehir Hastanesi’ni yapacağız” AK Parti Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu bundan sonra misafir olan değil artık misafir alacaklarını belirterek, Avrupa’nın en büyük Şehir Hastanesini yapacaklarının müjdesini verdi. Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu 3 stadyumlu 5 spor parklı dev spor kompleksi yapacaklarını belirtti.

Yasin Kartoğlu gençler için de onları bağımlılık ve kötü alışkanlıklardan kurtarmak için 15 bin kişilik gençlik oyunları oluşturacaklarını ifade etti.

Engelliler için de Engelli Merkezi kuracaklarını kaydederek, engelsiz ulaşım imkanlarıyla hayatlarını kolaylaştıracaklarını söyledi.