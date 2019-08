Başakşehir’de geri dönüşüm atıklarıyla vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılayacak

-atıkların toplanması

( İSTANBUL )- Başakşehir’de geri dönüşüm atıkları puana dönüşüyor İSTANBUL



- Başakşehir‘de geliştirilen ‘Atık Nakit’ projesinin tanıtımı yapıldı. Projeyle vatandaşlar sitelerde topladıkları geri dönüşüm atıklarından elde ettikleri puanlarla çeşitli ihtiyaçlarını satın alabilecek. Başakşehir Belediyesi tarafından geliştirilen ‘Atık Nakit’ Projesi Tanıtım Programı yapıldı. Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezinde geliştirilen ‘Atık Nakit’ Projesi, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu tarafından Kayaşehir’de bir sitede tanıtıldı. Başlangıç olarak sitelerde başlayan projenin mobil uygulaması sayesinde topladıkları atıklar sonrası vatandaşlar cep telefonlarıyla randevu oluşturacak. Daha sonrasında randevu saatinde gelen atık toplayıcı, atıkları tartarak kilolarına göre sisteme vatandaşların puanlarını tanımlayacak. Vatandaşlar, biriktirilen puanlarla gıdadan, giyime pek çok ihtiyaçlarını anlaşmalı marketlerden alabilecek. Bu kapsamda siteler için uygun bank, kamelya, piknik masası gibi toplu kullanıma uygun hediyeler de site yönetimi tarafından biriktirilen puanlarla satın alınabilecek. Her atığın belli bir puan oranı olacak. Karışık ambalaj 0.2 puanla çarpılırken pet şişe atığı 2.5 puanla çarpılıp puanlar sisteme işlenecek. Yıl sonuna kadar tüm sitelerde yayılacak olan bu proje, daha sonrasında Başakşehir’in mahallelerinde de hizmete girecek. “Çöplerimizi ayrıştırabilirsek milli servet çöpe gitmemiş olur” Projeyi değerlendiren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Çöplerimizi ayrıştırabilirsek milli servet çöpe gitmemiş olur. Dolayısıyla ekonomiye kazandırmış oluruz. Bu fikirle Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezinde üretilen yeni sistem ‘Atık Nakit’ sistemi, baştan itibaren düşünülmüş projenin her adımı uygulanmaya başladı.

Burada uygulamaya başladık, toplanmış malzemeler ne kadarsa tartılıyor. Tartılmış ürün ‘Atık Nakit’ sistemi ile para puanı olarak ekleniyor. Hem site yönetimi hem uygulamayı yapan kapıcılar ve görevliler bu işin içerisinde. ‘Atık Nakit’ sistemindeki miktar ne kadarsa o kadar ürün seçip hediye alabiliyor. Çok ciddi bir başarıya ulaştık. Ben oranları söylediğimde insanlar çok şaşırıyor. Uygulanan sitelerde çöp miktarları çok düştü. İlk adımı sitelerde uyguluyoruz. Yaklaşık yüzde otuzu bitti. Hedefimiz yıl sonuna kadar tamamını bitirmek. Burada tamamen oturduktan sonra mahalle konsepti olan alanlarda da farklı bir prototipte de deneyeceğiz” dedi.

“Kazandıkları puanla uygulamanın içindeki market bölümünden hediye alıyorlar” Geri dönüşebilir atık üreten her ev ve işletmenin projeyi kullanabileceğine dikkati çeken kurucu Ömer Faruk Akdağ, arkadaşıyla beraber geliştirdikleri sistemi şöyle anlattı: “Projemiz 2017’de fikir aşamasına başladığımız bir projemizdi. Başakşehir Belediyesi’nin Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezinde başladık. Mobil uygulaması üzerinden kullanıcılar ve belediyelerin toplayıcılarıyla beraber mobil uygulama hazırlamaya karar verdik. Kullanışı tarafından kullanıcı atıklarını biriktirdikten sonra mobil uygulama üzerinden randevu veriyor. Toplayıcı da saatinde gelerek atıkları alıyor, kullanıcının hesabına dahil ediliyor. Karışık ambalaj 0.2 puanla çarpılırken pet şişe atığı 2.5 puanla çarpılıyor. Burada da ayrıştırmayı teşvik etmeyi hedefliyoruz. Atıkların karşılarında puan çeşitleri var. Bu puan çeşitlerine atıklarını ayrıştırıp verdikten sonra kazandığın puanla uygulamanın içindeki market bölümünden hediyelerini alabiliyor. Hediye olarak site yönetimine uygun hediyeler var. Bank, kameler, piknik masası gibi toplu kullanıma uygun hediyeler var. Aynı zamanda da bireysel kullanıma uygun hediyeler var. Hediye çekleri, fidan dikme gibi çeşitli sosyal ve maddi olarak kazanılan hediye türleri var. İnsanların kazandıkları puanlar karşısında ihtiyaçlarını bu market üzerinden karşılayabiliyorlar” ifadelerinde bulundu.