Başakşehir'de gecekonduda yangın

-İtfaiye ekipleri detay

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Başakşehir'de bir gecekonduda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, akşam saatlerinde Başakşehir, Altınşehir Mahallesi İntepe Sokak'ta bulunan bir gecekonduda çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün evi sararken, mahalleli sokağa döküldü. Yangını gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangında evi boşaltan aileden bir kişi dumandan etkilenerek yardım bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen şahsı, tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından kısa sürede söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.



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