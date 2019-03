Başakşehir'de eğitim alan kadınlar, Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde hünerlerini sergiledi

-Belediye başkanı röp

( İSTANBUL )- Başakşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi- Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: “Kadınlarımızın üretimine her zaman destek veriyoruz bundan sonra da onların yanına olmaya devam edeceğiz” dedi.

- Başakşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) kursunda eğitim alan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadın Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte hünerlerini sergiledi. Etkinlikte konuşan Başakşehir Belediye Başkanı ve Ak Parti Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu “Kadınlarımızın üretimine her zaman destek veriyoruz, bundan sonra da onların yanına olmaya devam edeceğiz” dedi.

Başakşehir Belediyesi bünyesinde yer alan BAKMER 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle bir dizi etkinliğe ev sahipliği yaptı. Emin Saraç Kültür Merkezinde yapılan etkinliğe Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, eşi Kübra Kartoğlu, Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin, Başakşehir Ak Parti İlçe Başkanı Sebahattin Kayas ile çok sayıda vatandaş katıldı.

BAKMER’de Halk oyunlarından ebru sanatına, giyim üretim teknolojisinden diksiyona kadar 20 farklı dalda eğitim alan kadınlar, hünerlerini sergiledi. Ebru ve giyim üretim teknolojisi alanında el emeği üretilen ürünler, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle vatandaşların beğenisine sunuldu. Özel koleksiyon olarak hazırlanan kıyafetler vatandaşlardan tam not aldı. Sahne gösterileriyle devam eden programda BAKMER Folklor Ekibi sahne alarak katılımcılara güzel bir gösterse şölen sundu. “Kadınlarımızın ürettiği ürünleri göreceğiz” Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu kadınların üretimine her zaman destek verdiklerini belirterek, “BAKMER bizim kadınlara özel kurs veren bir kurumumuz, onların yapmış oldukları el ürünlerinin açılışlarını sonrasında da programlarını seyredeceğiz. Bugün ayrı bir sevinçliyiz kadınlarımızın ürettiği ürünleri göreceğiz aynı zamanda programı gezeceğiz onları dinleyeceğiz. Kadınlarımızın üretimi olması ve amatör ürünler olması bizleri heyecanlandırıyor. Kadınlarımızı tebrik ediyorum, yaptıkları ürünler çok güzel. Kadınlarımızın üretimine her zaman destek veriyoruz bundan sonra da onların yanına olmaya devam edeceğiz” dedi.