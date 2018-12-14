Başakşehir'de demir malzemesi çalan hırsızlar kamerada

-zanlıların emniyet çıkışı

-detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Başakşehir'de bir iş yerinden 6 bin TL değerinde demir malzemesi çalan hırsızlar önce kameralara ardından polis ekiplerine yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine gelen 2 hırsız 6 bin TL değerinde demir malzeme çaldı. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızların kullandığı kamyoneti kıskıvrak buldu. Hürriyet Caddesi üzerinde takibe alınan kamyonet sanayi sitesine girdiği esnada durduruldu. Araçta bulunan S.Y ile Azerbaycan uyruklu H.C. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

