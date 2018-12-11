Başakşehir’de definecilerin talan ettiği 2000 yıllık kral mezarı görüntülendi

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( İSTANBUL )- Başakşehir’de kaçak kazı yapan definecilerin talan ettiği kral mezarı böyle görüntülendi- 2000 yıllık mezarı talan eden definecilerin yöntemleri ortaya çıktı İSTANBUL



- İstanbul Başakşehir’de’ Bathonea Antik Kenti’ne ait 2000 yıllık kralın mezar odası defineciler tarafından talan edilmişti. Önceki gün yapılan operasyonda yakalanan definecilerin kullandıkları yöntemler ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kurtarma çalışması yapılacak olan mezarın daha sonra koruma altına alınacağı öğrenildi. Tarihte birçok başkente ev sahipliği yapmış olan İstanbul’da geçmiş medeniyetlere ait kalıntılar defineciler tarafından tahrip edilmeye devam ediyor. Başakşehir ilçesi sınırları içerisinde geçmiş dönemlerde Bathonea Antik Kentine ev sahipliği yaptığı varsayılan ve kentin yerleşim dışı olan bir noktada bulunan Kral mezarı defineciler tarafından tespit edilerek kazılmaya başladı.

2000 yıllık olduğu öne sürülen kralın mezar odası yağmacılar tarafından kazıldığı sırada İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı operasyon sırasında suçüstü yakalanarak adli işlem uygulandı. Definecilerin yöntemleri ortaya çıktı Kral mezarına 10 metre kala suçüstü yakalanan defineciler gece çalışma yaptıkları için kral mezarının giriş kısmına bir örtü çekerek dışarıya sızan ışığın engelleyerek günlerce çalışmalarını sürdürdü. Ardından Kral mezarı içinde bulunan ne oda anlamına gelen ‘Nişter’ yerlerine aydınlatmalar koyarak jeneratör yardımıyla ortamda ışık sistemi kurdular. Toprak dolu olan mezarlığın içini ise içeriye döşedikleri borular yardımıyla dışarıya atarak temizleme işlemini gerçekleştirdi. Kral mezarlığı içindeki odalarının bazılarında bulunan sedirler ise definecilerin yoruldukları zaman dinlenmek amacıyla kullandıkları yerler olarak tespit edildi. Kurtarma çalışmaları başlatılacak Bathonea Antik Kenti’nin 2000 yıllık Kralın mezar odası için Kültür ve Turizm Bakanlığı da devreye girdi. Kralın mezarına 10 metre kala yakalanan zanlıların yaptıkları tahribat sonrası mezarlığın içi ve çevresinde kurtarma çalışmaları başlatılarak yapının bakanlık tarafından yapının koruma altına alınacağı öğrenildi.

