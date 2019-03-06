Başakşehir’de çekiciyle dorse çalan hırsızlar kamerada

-Şüphelinin adliyeye sevki



( İSTANBUL )- Şüpheli yakalanırken çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı İSTANBUL



- Başakşahir’de yaşanan dorse hırsızlığı kameralara yansıdı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Başakşehir, Güvercintepe Mahallesi’nde yaşanan olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Park halinde bulunan dorsenin çalındığı ihbarını alan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelilerin çekiciyle gelerek dorseyi çaldığını gördü. Şüphelilerin geldiği araç ve çekicinin plakalarını tespit eden ekipler takibini sürdürdü. Çalınan dorsenin Sultangazi’de bulunan bir geri dönüşüm firmasına götürüldüğünü tespit eden ekipler firma sahibi gözaltına aldı. İfadesi alınan firma sahibinin çalıntı dorseyi Furkan S. isimli şahıstan aldığını söyledi.



Bunun üzerine Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri Furkan S.’yi Esenyurt’ta bulunan bir adreste yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

