Başakşehir’de 3. Balık Festivali coşkusu

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( İSTANBUL )- 5 ton balık 10 bine yakın kişiye ikram edildi- Festival renkli görüntülere sahne oldu İSTANBUL



- Başakşehir Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği 3. Balık Festivali Kayaşehir Kapalı Fuar ve Sergi Alanında binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Festival kapsamında ustaların özenle pişirdiği 5 ton balık 10 bine yakın kişiye ikram edildi. Başakşehir Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Balık Festivali’nin bu yıl 3. düzenlendi.

Kayaşehir Kapalı Fuar ve Sergi Alanında gerçekleşen Balık Festivali balık ve tatlı ikramlarının yanı sıra gösteriler, halk oyunları ve yarışmalar ile renklendi. Katılımın yüksek olduğu festivalde Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da bir süre balık standına geçerek elleriyle balık pişirip vatandaşlara ikram etti. Festivalde ustaların özenle pişirdiği 5 ton balık 10 bine yakın kişiye ikram edildi. Başakşehir'de İyilik Zamanı ''BİZ" ekibi ise festivalde yaşlı ve engelli vatandaşların sıra beklemeden balık ekmek almasına yardımcı oldu. Başakşehirlilerin yanı sıra etkinliğe ilçe dışından da yoğun bir katılım gerçekleşti. Başkan Yasin Kartoğlu vatandaşlarla sohbet etti ve halk oyunları ekibiyle birlikte horon oynadı. “Balık sağlıktır, herkese tavsiye ediyoruz“ Festivale katılımın çok yoğun olduğunu dile getiren ve vatandaşlara teşekkür eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “3. düzenlediğimiz balık festivalimiz. Çok kalabalık. İnsanlar balığı seviyorlarmış. Ama sevmeyenler için bir kez daha hatırlatalım. Balık sağlıktır. Tavsiye ediyoruz. Özellikle festivale katılsınlar. Festivalimiz çok güzel. Burada bir mutluluk ve heyecan var. Ama şu anda İstanbul’da kar yağışları ve yağışlar gecikti. Biz buradan bütün Başakşehirlilere ve İstanbullulara duyuralım. Bu sene yağışlar biraz az olduğu için su tasarrufunda bulunalım. Eğer suyumuz olmazsa sıkıntı yaşarız. Balık festivalimize vatandaşımızın katılımından dolayı çok teşekkür ediyorum. Horon, halay hepsi burada” diye konuştu.

“Başkan Kartoğlu’ndan Başakşehir’de hastane ve yol müjdesi” 2020 yılı içinde Kayaşehir’e yeni yol ve Avrupa’nın en büyük hastanesini kazandıracaklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, “Kayaşehir’e bir sonraki yıl için müjde olarak biz hastaneyi hatırlatmak isteriz. İnşallah 2020 Haziran ayında Avrupa’nın en büyük hastanesi bitmiş olacak ve ilçemize kazandırmış olacağız. Özellikle burada yaşayan insanların çok yoğun şikayeti vardı. Vatandaşlar ‘Sayın Başkanım. Burası güzel. Yaşarken güzel ama mahallemize giriş çıkışta çok sıkıntı yaşıyoruz’ diyorlardı. Bizde 7’inci bölgenin orada bir yol çalışması başlattık. İnşallah birkaç aya bitirmiş olacağız. Artık arkamızdaki büyük köprüyü kullanmadan 7’inci bölgede yeni açtığımız caminin yanından aşağıya Güvercintepe’yi geçen büyük köprüye yol bağlantısı olacak” dedi.

Vatandaşlar festivalden memnun kaldı Balığı herkese tavsiye ettiğini söyleyen Kenan Özcan, “Festival çok iyi ve güzel. Balığı severim. Giresunluyum. Daha öncede gelmiştim. Balığı herkese tavsiye ederim. Çok güzel. Balığın her şeye faydası var. İçinde yok yok“ dedi.

Çocuklar için balık yemenin çok faydalı olduğunu vurgulayan Cemil Uygun, “Bugün Başakşehirlileri balıkla doyurmaya geldik. 5 ton balık getirdik. Onları bugün dağıtacağız. Balığın bir sürü faydası var. En başta protein deposu. Kesinlikle tavsiye ederiz. Özellikle çocuklar için” açıklamasını yaptı. Balığın çok sağlıklı olduğunu belirten Ahmet Harun, “Sevinçliyim. Balığı severim. Protein var içinde. Tadı güzel olduğu içinde seviyorum. Ben buraya her sene geliyorum. Abilerimle geldim” dedi.





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