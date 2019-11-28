Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bartın’lı şehit Uzman Çavuş Furkan Yılmaz'ın naaşı Zonguldak'a getirildi

Bartın’lı şehit Uzman Çavuş Furkan Yılmaz'ın naaşı Zonguldak'a getirildi

ZONGULDAK

Uzman Çavuş Cenaze Aracı Yıldırım Düşmesi Kargo Uçağı Gözyaşı 

-UÇAĞIN İNMESİ
-ŞEHİTİN OMUZLARDA TAŞINMASI
-DUALARIN EDİLMESİ
-DETAYLAR

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Hakkari’de şehit düşen uzman çavuş Furkan Yılmaz’ın naaşı, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait kargo uçağıyla Zonguldak Havalimanı’na getirildi.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Davuş Tepe Üs Bölgesi'nde yıldırım düşmesi sonucu Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli Bartınlı Jandarma Uzm. Çvş. Furkan Yılmaz şehit düştü. Şehidin naaşı akşam saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait kargo uçağıyla Zonguldak havalimanına getirildi.
Zonguldak Havalimanı'nda gerçekleştirilen karşılama töreninde Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Bartın Valisi Sinan Güner, Zonguldak İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gönen Süslü, kaymakamlar ve protokol üyeleri de hazır bulundu. Törende şehidin annesi Ayşe, baba Ayhan Yılmaz gözyaşı döktü. Şehidin Türk Bayrağı'na sarılı tabutu askerler tarafından omuzlara alınarak uçaktan indirildi. Karşılama töreninde dualar okundu. Furkan Yılmaz’ın naaşı, cenaze aracına konularak Bartın İline götürüldü. Şehit Uzman Çavuş Yılmaz, Bartın'ın Büyükkızılkum Köyünde Cuma namazına müteakip düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
İlgili Foto Galeriler
Mardin Şehidi Son Yolculuğuna UğurlandıMardin Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Fırat Kalkanı Şehidinin Naaşı Memleketine GetirildiFırat Kalkanı Şehidinin Naaşı Memleketine Getirildi
Vatandaş Askerine Böyle Sahip ÇıktıVatandaş Askerine Böyle Sahip Çıktı
Uzman Çavuş Olan İki Kardeşi Terör AyırdıUzman Çavuş Olan İki Kardeşi Terör Ayırdı
Şehide Son Bakış Yürekleri DağladıŞehide Son Bakış Yürekleri Dağladı
Bursa Şehidini Son Yolculuğuna UğurladıBursa Şehidini Son Yolculuğuna Uğurladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı