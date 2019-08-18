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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Bartın Irmağı'nda balık ölümleri - BARTIN

Bartın Irmağı'nda balık ölümleri - BARTIN

- Bartın Irmağı'ndan görüntüler - Irmak kenarına vuran ölü balıklardan görüntüler - Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, balık ölümleri görülen ırmaktan incelenmek üzere numune aldıBARTIN (AA) - Bartın Irmağı'nda yaşanan balık ölümleriyle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.Alınan bilgiye göre, şehir merkezindeki Asma Köprü mevkisinde ırmakta balık ölümleri yaşandığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince, balık ölümleri görülen ırmaktan incelenmek üzere numune alınarak laboratuvara gönderildi.

Laboratuvar Bild Borat Ölü Balık 

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