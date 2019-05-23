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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bartın'da TTK'ya alınacak 100 işçi kurayla belirlendi

Bartın'da TTK'ya alınacak 100 işçi kurayla belirlendi

Kura çekiminden görüntüler

Çekim Sinema Salonu Kura Çekimi 

-Kura çekimi için gelen vatandaşlardan görüntüler
-detaylar

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’da, Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde çalıştırılacak olan 100 işçi için kura çekimi yapıldı. TTK Amasra Müessese Müdürlüğü sinema salonunda gerçekleştirilen kura çekimi törenine, TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Genel Maden İşçileri Sendikası Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya ile işe girebilmek için başvuruda bulunanlar vatandaşlar katıldı.
Noter huzurunda gerçekleştirilen kurada ilk işe alınacak olan işçileri TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Genel Maden İşçileri Sendikası Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya belirledi. 5 bin 386 kişinin başvurduğu işe alımlarda daha sonra 100 asil ve 100 yedek üye belirlendi.
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