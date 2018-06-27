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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Bartın’da oy sayımı... AK Parti itirazını geri çekti

- Bartın’da oy sayımı... AK Parti itirazını geri çekti

- OYLARIN SAYILMASI

İlçe Seçim Kurulu Uttu Milletvekili 

-- CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, AÇIKLAMA
--DETAYLAR

( BARTIN ) - Bartın’da oy sayımı- AK Parti itirazını geri çekti BARTIN

- Bartın'da AK Parti'nin itirazı üzerine yeniden sayılmaya başlanan oylar, AK Parti’nin dilekçesi üzerine tekrar iptal edildi. 24 Haziran 2018 günü yapılan seçimler sonucunda 5 bin 168 oyun geçersiz sayılması ve 3 bin 500 civarında oy ile CHP’nin 1 milletvekili kazanması sonra AK Parti Bartın İl Başkanlığı geçersiz oyların yeniden sayılması için itirazda bulunmuştu. Talebi değerlendiren Merkez İlçe Seçim Kurulu, örnek alınan bir sandıkta geçersiz sayılan 20 oydan 5'inin AK Parti lehine değişmesi üzerine oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Bunun üzerine bugün sabah Bartın İMKB Ortaokulu salonunda seçim kurulu ve parti temsilcileri gözetiminde yeniden sayılmaya başladı.
Sayımda geçersiz oylardan 26 sandıktan 3’ü CHP’ye çıktı. Çıkan oyların sonucu değiştirmeyeceğini düşünen AK Parti temsilcisi Avukat Göksel Candan tekrar dilekçe vermesi üzerüne sayım iptal edildi. Oy sayımı sonrası açıklama yapan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, “Dün akşamdan beri CHP örgütü olarak Bartın merkez ilçe seçim kurulu önünde nöbet tuttuk. Hukuk mücadelemizde geçersiz oyların sayımına il seçim kuruluna yaptığımız itirazlar dikkate alınmadan oyların sayımına başlandı. Yapılan sayımda 26 sandıktan aldığı sonuçlara baktıktan sonra AK Parti İl temsilcisi Avukat Göksel Candan itirazını geri çekti. Hukuk mücadelemizin sonunda başarıya kavuştu. Ben burada sabah kadar bekleyen partililere vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
(SÖ-
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