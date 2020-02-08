Bartın’da ölü yunus balığı sahile vurdu

-EKİPLERİN İNCELEMESİNDEN GÖRÜNTÜLER

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( BARTIN ) BARTIN



- Bartın’da 1.2 metrelik yunus ölüsü sahile vurdu. Edinilen bilgiler göre, İnkumu Sahili'nde bulunan vatandaşlar, sahilde ölü yunus görmeleri üzerine durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından sahile gelen Bartın Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı; Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü ekipleri yunus üzerinde inceleme yaptı. Ekipler tarafından yapılan incelemede kafa bölgesinde delikler ve yaraların bulunduğu yunusun balıkçı ağına takılarak öldüğü ve gebe olduğu belirlendi. Ekipler tarafından alınan yunus incelenmek üzere Ankara Etlik Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi.



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