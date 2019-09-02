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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bartın’da kaçak içki imalathanesinde patlama

Bartın’da kaçak içki imalathanesinde patlama

Evden görüntüler

Kaçak İmalathane Kaçak Şarap Sağlık Ekipleri Kaçak İçki 

-Olay yerine gelen ambulanstan görüntüler
-Olay yeri ekiplerinden görüntüler
-Evin içinden görüntüler
-Detaylar

( BARTIN )- Yangına giden ekipler, kaçak imalathane ile karşılaştı- Odaya girişte ayakkabı ile girilmez yazısı bile yazmışlar BARTIN

- Bartın’da bir binanın 4'üncü katında meydana gelen patlama, kaçak içki imalathanesini ortaya çıkarttı. Edinilen bilgilere göre, S.D. ve C.Y.A. isimli şahısların ikamet ettikleri Demirciler Mahallesi Halatçıyaması Sokak’ta bulunan bir apartmanın 4’üncü katında patlama meydana geldi. Olay yerine yangın ihbarı ile giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri eve girdiklerinde alkol üretim tesisi ile karşılaştı. Patlamanın imalatta kullanılan kazandan meydana geldiğini tespit eden ekipler kaçak şarap imalatında kullanılan malzemelere el koydu. Evde yapılan aramada ayrıca 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilen , S.D. ve C.Y.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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