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27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlandı

Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlandı

uğurlama töreninden detaylar

( ŞANLIURFA )- Resülayn'da şehit olan asker memleketine uğurlandı ŞANLIURFA

Sivil Toplum Kuruluşu Hain Saldırı Siyasi Parti Sivil Toplum Teröristler 


- Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye’nin Resülayn kentinde PKK/YPG’li teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel, Şanlıurfa’daki törenin ardından memleketi Adana’ya uğurlandı. Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye’nin Resülayn kentinde PKK/YPG’li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel için Şanlıurfa Gap Havalimanında tören düzenlendi.
Şehidin özgeçmişinin okunduğu törende İl Müftü Yardımcısı Mustafa Erdem de bir dua okudu. Duanın ardından omuzlara alınan şehidin naaşı, uçakla memleketi Adana’ya gönderildi. Şehidin, yarın memleketi Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar Mahallesinde defnedileceği öğrenildi. Törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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