Barış Pınarı Harekatı - Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor (3)
: - TSK tarafından yapılan atışlar - Bölgeden yükselen dumanlar ŞANLIURFA (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor. (3)
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