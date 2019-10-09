Barış Pınarı Harekatı - Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara roket isabet etti - MARDİN
- Kamışlı bölgesinden yükselen dumanlar - Nusaybin ilçesinde teröristler tarafından saldırının ardından vatandaşların uyarılması - Öğrencilerin okuldan çıkışları - Vatandaşların sınırdan uzaklaşması - Ambulans ile zırhlı araçların şehir merkezinden geçişiMARDİN - Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket, Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara isabet etti.
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